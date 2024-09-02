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Шольц комментирует электоральный успех ультраправых: "AfD наносит Германии ущерб"

время публикации: 02 сентября 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 14:36

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал итоги выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии, на которых значительно усилились позиции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), призвав сформировать коалицию без ее участия.

"Результаты вызывают большое беспокойство. Наша страна не может к этому привыкать. AfD наносит Германии ущерб. Она ослабляет нашу экономику, раскалывает общество и подрывает авторитет нашей страны", – сказал он.

Шольц, добавил, что для правящей коалиции итоги выборов стали горькими. Согласно предварительным результатам, коалиционные партнеры СДПГ – "Зеленые" и "Свободные демократы" остались за пределами ландтага Тюрингии.

В этой федеральной земле AfD получила 32,8% голосов, оставив на втором месте право-центристов из ХДС, которых поддержали 23,6% избирателей. В Саксонии ультраправые набрали 30,6% голосов, незначительно уступив ХДС, получившей 31,9%.

Мир
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