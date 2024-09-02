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Верховный суд Бразилии оставил в силе решение о приостановке доступа к социальной сети Х

время публикации: 02 сентября 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 22:05
Верховный суд Бразилии оставил в силе решение о приостановке доступа к социальной сети Х
AP Photo/Eraldo Peres

Верховный суд Бразилии оставил в силе решение своего председателя Алешандри ди Морайса о приостановке работы социальной сети Х. Официальным основанием для постановления стал отказ владельца компании Илона Маска назначить легального представителя в стране.

"Илон Маск продемонстрировал полное неприятие суверенитета Бразилии и юрисдикции судебной власти, позиционируя себя как наднациональную сущность, на которую не распространяются законы государства", – написал ди Морайс в новом постановлении.

Его коллега Флавио Дино отметил, что свобода слова не может быть служить поводом для многоразовых нарушений закона.

Истинной причиной конфликта между юридической системой Бразилии и социальной сетью стал отказ Маска заблокировать страницы сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, который оспаривает исход проигранных им президентских выборов 2022 года.

Доступ к сети был приостановлен 30 августа, после того, как ди Морайс направил Маску повестку, в которой предупреждал, что администрация Х должна выполнить его распоряжение и назначить законного представителя в Бразилии в течение 24 часов.

Судья также назначил ежедневные штрафы в размере 50 тысяч реалов (около $9000) для тех, кто использует виртуальные частные сети (в частности VPN) или другие методы доступа к платформе. Постановление будет действовать до тех пор, пока компания X не выполнит все судебные предписания и не выплатит все штрафы, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Илон Маск написал в связи с этим в соцсети Х: "Свобода слова является основой демократии, а неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях".

Принадлежащая предпринимателю компания Starlink сообщила, что не будет выполнять решение суда о блокировке Х. Все сотрудники компании в Бразилии были уволены, чтобы лишить бразильские власти возможности взыскать штраф.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 августа 2024

В Бразилии приостановлена работа соцсети Х и заморожены деньги Starlink