Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще трех сел под Харьковом

Генштаб ВСУ сообщил 30 апреля об освобождении еще трех сел под Харьковом.

"В результате наступления подразделения Сил обороны Украины на Харьковщине возвращен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное", - говорится в субботней сводке генштаба ВСУ, ее цитирует ВВС.

Отметим, что об освобождении села Русская Лозовая сообщалось накануне. Село расположено примерно в 25 километрах от границы с Россией и считается стратегически важным пунктом, так как открывает путь к установлению контроля над значительной частью шоссе, соединяющего Белгород и Харьков.