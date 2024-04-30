Международный суд ООН в Гааге отклонил иск против Германии о "геноциде палестинцев"

Международный суд ООН в Гааге отклонил во вторник, 30 апреля, иск Никарагуа против Германии, обвиняющий ФРГ в причастности к "геноциду палестинцев". Суд оставил без удовлетворения требования о прекращении германской военной помощи и поставок оружия Израилю.

Доводы сторон суд заслушал в начале апреля. "Дело касается жизни и благополучия тысяч людей, это уничтожение целого народа. Германия не выполняет взятые на себя обязательства по предотвращению геноцида и обеспечению международного права", – заявил посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэло Гомес, возглавляющий никарагуанскую делегацию.

"Если Израиль продолжит действовать с той же вседозволенностью, с которой он действует с основания государства, при помощи таких государств как Германия, против этого восстанут и будущие поколения палестинцев", – сказал дипломат, развеяв сомнения в том, что, на самом деле, именно еврейское государство пытаются посадить на скамью подсудимых.

Представители ФРГ ранее выразили уверенность, что иск развалится. "Причина, по которой безопасность Израиля является ключевым фактором нашей внешней политики, – наша история. Германия оказывает Израилю помощь, однако в иске Никарагуа ее размеры значительно преувеличены", – заявила член делегации ФРГ Таня фон Услар-Глайхен.

"Данные о поставках артиллерийских снарядов и других боеприпасов никак не связаны с реальностью. Германия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям сектора, несмотря на тяжелые условия. Нас никак нельзя обвинить в том, что мы повернулись к палестинцам спиной", – добавил еще один представитель Германии Кристиан Тамс.