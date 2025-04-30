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В США освобожден из-под стражи антиизраильский активист Мохсен Махдауи

время публикации: 30 апреля 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 21:10
В США освобожден из-под стражи антиизраильский активист Мохсен Махдауи
AP Photo/Amanda Swinhart

В США освобожден из-под стражи один из организаторов антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете Мохсен Махдауи. Активист, обладающий статусом постоянного жителя США, был арестован около двух недель назад во время собеседования перед получением американского гражданства.

Судья окружного суда Вермонта постановил выпустить его под залог, отвергнув просьбу государственных инстанций оставить его под стражей еще на семь дней. Как передает BBC, власти США заявляли, что он представляет опасность для американской внешней политики.

Адвокат студента Луна Друби заявляла, что причина ареста – его деятельность в поддержку палестинцев и тот факт, что и сам он – палестинец. По ее словам, арест противоречит конституции США. Она обещала продолжить борьбу, пока ее клиент не будет полностью свободен.

Выйдя из здания суда, Мохсен приветствовал своих сторонников, а также заявил, что она за мир и против войны. "Моему народу в Палестине: я чувствую вашу боль, я вижу ваши страдания. Я вижу свободу, и это произойдет очень скоро", – заявил он.

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