Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число погибших в результате удара армии РФ по Харькову возросло до шести. Его слова приводит ВВС.

"Один из раненых скончался в медицинском учреждении. 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями", – сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось о пяти погибших и около 50 раненых.

12-этажный жилой дом, серьезно пострадавший в результате российского удара, может обрушиться.

"На верхних этажах дома, где были попадания, могут находиться люди – по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме", – добавил Синегубов.