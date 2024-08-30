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Мир

Число погибших в результате удара армии РФ по Харькову возросло до шести

время публикации: 30 августа 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 22:00
12-этажный жилой дом, серьезно пострадавший в результате российского удара, может обрушиться
AP Photo/Andrii Marienko

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число погибших в результате удара армии РФ по Харькову возросло до шести. Его слова приводит ВВС.

"Один из раненых скончался в медицинском учреждении. 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями", – сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось о пяти погибших и около 50 раненых.

12-этажный жилой дом, серьезно пострадавший в результате российского удара, может обрушиться.

"На верхних этажах дома, где были попадания, могут находиться люди – по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме", – добавил Синегубов.

Мир
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