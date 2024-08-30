В результате российских ударов по Харькову погибли пять человек

В результате российских ударов по Харькову, в пятницу, 30 августа, погибли пять человек и 40 пострадали, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пятеро погибших. Среди них – девочка 14 лет. В целом враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30", – написал Синегубов в Телеграме.

Удары были нанесены по пяти местам в разных районах города, в частности в Индустриальном районе загорелся жилой дом, в Немышлянском районе под удар попала детская площадка.