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Мир

В результате российских ударов по Харькову погибли пять человек

время публикации: 30 августа 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 18:21
В результате российских ударов по Харькову погибли пять человек
AP Photo/Andrii Marienko

В результате российских ударов по Харькову, в пятницу, 30 августа, погибли пять человек и 40 пострадали, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пятеро погибших. Среди них – девочка 14 лет. В целом враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30", – написал Синегубов в Телеграме.

Удары были нанесены по пяти местам в разных районах города, в частности в Индустриальном районе загорелся жилой дом, в Немышлянском районе под удар попала детская площадка.

Мир
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