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Мир

При обстреле Белгородской области погибли пять человек

время публикации: 30 августа 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 22:52
При обстреле Белгородской области погиб один человек
Vyacheslav Gladkov, governor of the Belgorod region in his telegram channel via AP

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате попадания снаряда в легковой автомобиль погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Однако вскоре число погибших возросло до пяти.

"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода", – написал Гладков.

По словам Гладкова, несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. В Белгороде снаряды попали в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и машину.

Мир
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