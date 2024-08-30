При обстреле Белгородской области погибли пять человек

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В результате попадания снаряда в легковой автомобиль погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Однако вскоре число погибших возросло до пяти.

"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода", – написал Гладков.

По словам Гладкова, несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. В Белгороде снаряды попали в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и машину.