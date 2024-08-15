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Мир

В Белгородской области объявлен федеральный режим ЧС, в регион направят войска

время публикации: 15 августа 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 16:45
В Белгородской области объявлен федеральный режим ЧС, в регион направят войска
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российский Генеральный штаб совместно с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области разработал план действий по повышению эффективности системы управления войсками. Он предусматривает направление в регион дополнительных сил и средств.

15 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Причиной этого называются обстрелы с украинской стороны.

"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждан", – заявил глава российского МЧС Александр Куренков.

Режим чрезвычайной ситуации в Курской области, на территории которой идут боевые действия, был введен 9 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции.

Мир
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