В Белгородской области объявлен федеральный режим ЧС, в регион направят войска

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российский Генеральный штаб совместно с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области разработал план действий по повышению эффективности системы управления войсками. Он предусматривает направление в регион дополнительных сил и средств.

15 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Причиной этого называются обстрелы с украинской стороны.

"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждан", – заявил глава российского МЧС Александр Куренков.

Режим чрезвычайной ситуации в Курской области, на территории которой идут боевые действия, был введен 9 августа. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции.