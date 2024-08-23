Камала Харрис: "Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону"

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис, выступая на крытой спортивной арене United Center в Чикаго, приняла официальную номинацию на президентский пост на выборах, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

В своем выступлении, помимо прочего, Харрис заявила: "Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону и намерена всегда гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право".

Также Харрис заверила, что, став президентом, без колебаний примет любые необходимые меры для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможных посягательств Ирана и его прокси-сил.

Многие в Израиле опасаются, что в случае победы Харрис на выборах отношения между США и Израилем усложнятся.