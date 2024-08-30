x
30 августа 2024
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 августа 2024
|
30 августа 2024
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Представитель России в ООН: "Израиль рискует обрушить систему договоренностей на Ближнем Востоке"

время публикации: 30 августа 2024 г., 01:21 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 01:21
Представитель России в ООН: "Израиль рискует обрушить систему договоренностей на Ближнем Востоке"
AP Photo/Julie Jacobson

В Совете безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвященное гуманитарной ситуации в секторе Газы. Представитель России заявил, что СБ ООН должен продумать реальные шаги, чтобы добиться прекращения огня "вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет".

На заседании СБ ООН выступал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что Израиль, не соглашаясь на сделку, "выдвигает все новые и новые требования, которые грозят обрушением всей системы договоренностей в регионе". Он обвинил Вашингтон в потакании Израилю.

Полянский отметил, что Совет безопасности не давал согласия на "переформатирование параметров договоренностей, очерченных резолюцией 2735". При он отметил, что с учетом сложившейся ситуации резолюция утратила свою актуальность и теперь "нам предстоит подумать над реальными шагами, которые Совет должен предпринять, чтобы добиться прекращения огня в Газе вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 августа 2024

328-й день войны в Израиле: продолжается масштабная операция в Самарии. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 августа 2024

Россия предложила СБ ООН принять новую резолюцию по войне в секторе Газы