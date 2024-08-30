Представитель России в ООН: "Израиль рискует обрушить систему договоренностей на Ближнем Востоке"

В Совете безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвященное гуманитарной ситуации в секторе Газы. Представитель России заявил, что СБ ООН должен продумать реальные шаги, чтобы добиться прекращения огня "вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет".

На заседании СБ ООН выступал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что Израиль, не соглашаясь на сделку, "выдвигает все новые и новые требования, которые грозят обрушением всей системы договоренностей в регионе". Он обвинил Вашингтон в потакании Израилю.

Полянский отметил, что Совет безопасности не давал согласия на "переформатирование параметров договоренностей, очерченных резолюцией 2735". При он отметил, что с учетом сложившейся ситуации резолюция утратила свою актуальность и теперь "нам предстоит подумать над реальными шагами, которые Совет должен предпринять, чтобы добиться прекращения огня в Газе вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет".