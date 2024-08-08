Украина обратилась к Мексике с просьбой об аресте Путина

Украина обратилась к Мексике с призывом выполнить постановление Международного суда и арестовать президента России Владимира Путина, если он прибудет на церемонию инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом", – приводит текст обращения "Украинская правда".

Инаугурация должна состояться 1 октября. Аппарат Шейнбаум и министерство иностранных дел Мексики начали рассылать приглашения главам государств, в том числе – российскому лидеру.

Напомним: Путину пришлось пропустить саммит BRICS, который состоялся в ЮАР в августе 2023 года, из-за опасности, что он будет арестован по выданному МУС ордеру. Государства, признающие юрисдикцию МУС, среди которых и Мексика, должны выполнять его постановления.

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