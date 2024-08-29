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Мир

Кулеба: "Главная проблема Украины – страх Запада перед эскалацией с Россией"

время публикации: 29 августа 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 15:49
Кулеба: "Главная проблема Украины – страх Запада перед эскалацией с Россией"
Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самая большая проблема Украины с начала войны с Россией – страх западных союзников перед эскалацией, что препятствует нанесению ударов в глубине российской территории.

Он призвал западные страны дать согласие на такое использование передаваемых Украине вооружений. Заявление было сделано министром на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Днем ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Запад играет с огнем, рассматривая вопрос о предоставлении Украине вооружений большого радиуса действия. При этом администрация США заявляет, что никакого изменения политики нет.

Мир
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