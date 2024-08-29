Кулеба: "Главная проблема Украины – страх Запада перед эскалацией с Россией"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самая большая проблема Украины с начала войны с Россией – страх западных союзников перед эскалацией, что препятствует нанесению ударов в глубине российской территории.

Он призвал западные страны дать согласие на такое использование передаваемых Украине вооружений. Заявление было сделано министром на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Днем ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Запад играет с огнем, рассматривая вопрос о предоставлении Украине вооружений большого радиуса действия. При этом администрация США заявляет, что никакого изменения политики нет.