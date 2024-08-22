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Россия предложила СБ ООН принять новую резолюцию по войне в секторе Газы

время публикации: 22 августа 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 19:52
Россия предложила СБ ООН принять новую резолюцию войне в секторе Газы
AP Photo/Julie Jacobson

На заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, представитель России предложил принять новую резолюцию, вместо той, что была принята 10 июня и обязывала ХАМАС принять предложенное соглашение о заложниках и прекращении огня.

ТАСС цитирует заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, озвучившего предложение Москвы. "Сколько еще мы будем бездействовать, пока наши американские горе-коллеги будут продолжать ломать перед нами комедию и давать пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле? – сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. – Если резолюция [СБ ООН] 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния".

Отметим, что резолюция 2735 была представлена США, и получила единогласную поддержку, при этом Россия воздержалась при голосовании.

Специальный координатор по Ближнему Востоку, норвежский дипломат Тор Веннесланд, заявил, что методы ведения войны Израиля в секторе Газы, а именно авиаудары по зданиям, в которых проживают перемещенные лица, приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения, а масштабы разрушения в Газе огромны. По его словам, для восстановления сектора потребуются десятилетия.

Мир
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