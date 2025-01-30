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Мир

Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном: "Вертолет летел прямо на самолет"

Авиация
Авиакатастрофа
Дональд Трамп
время публикации: 30 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:50
Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social комментарий в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk. Погибли десятки людей.

Трампу о происшествии докладывают с первых минут.

В первом комментарии Трампа говорится: "Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. ЯСНАЯ НОЧЬ, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которая, похоже, должна была быть предотвращена в будущем. ПЛОХАЯ!!!"

Спустя несколько минут Трамп добавил: "Что за ужасная ночь. Да благословит вас всех Господь!"

Мир
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