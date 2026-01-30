x
30 января 2026
30 января 2026
Мир

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Россия
Иран
время публикации: 30 января 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 20:32
Путин и Лариджани. 2015 г.
AP Pool/Alexander Zemlianichenko

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает "Интерфакс".

В последний раз Путин и Лариджани встречались в октябре прошлого года. В телеграм-канале Лариджани 16 октября появилось сообщение, что он посетил Москву и провел встречу с президентом России.

Тогда Лариджани заявил, что передал Путину послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и обсудил двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Мир
