Мир

В Испании задержан гражданин Китая, подозреваемый в финансировании ХАМАСа

ХАМАС
Испания
время публикации: 30 января 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 19:08
Miriam Alster/FLASH90

Полиция Испании задержала 38-летнего гражданина Китая, владельца парикмахерской недалеко от Барселоны, по подозрению в финансировании ХАМАСа.

Как сообщила полиция, следователи отследили как минимум 31 криптотранзакцию с виртуальных кошельков, находящихся под контролем подозреваемого, на сумму примерно 2,2 миллиона шекелей. Переводы были сделаны на адреса, которые предположительно связаны со структурой, используемой террористической организацией.

В ходе обысков, проведенных в парикмахерской и в доме подозреваемого, были изъяты криптоактивы, наличные деньги, около 9000 сигар, ювелирные изделия, компьютеры и мобильные телефоны. По данным полиции, расследование началось в июне прошлого года в рамках дела о мошенничестве и отмывании денег.

Полиция отказалась комментировать возможные мотивы подозреваемого, а также то, сознательно ли он взаимодействовал с ХАМАСом или был лишь посредником.

