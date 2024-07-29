Reuters: США пытаются не допустить "ответного удара" Израиля по Бейруту
Агентство Reuters сообщило вечером 29 июля, что США прикладывают дипломатические усилия, чтобы не допустить удара Израиля по ливанской столице или важным объектам гражданской инфраструктуры в ответ на ракетный обстрел, в результате которого в субботу в Мадждаль-Шамсе погибли 12 детей.
Пять источников, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что усилия Вашингтона направлены на сдерживание Израиля с целью не допустить нанесения ударов по Бейруту и по его южным пригородам, являющихся оплотом "Хизбаллы", а также по таким объектам инфраструктуры как аэропорты и мосты.
Вице-спикер парламента Ливана Элиас Бу Сааб в интервью Reuters отметил, что Израиль может предотвратить "угрозу серьезной эскалации", исключив из своих целей Бейрут и его окрестности.