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Мир

Reuters: США пытаются не допустить "ответного удара" Израиля по Бейруту

время публикации: 29 июля 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 22:54
Улица Хамра - центр ночной жизни Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

Агентство Reuters сообщило вечером 29 июля, что США прикладывают дипломатические усилия, чтобы не допустить удара Израиля по ливанской столице или важным объектам гражданской инфраструктуры в ответ на ракетный обстрел, в результате которого в субботу в Мадждаль-Шамсе погибли 12 детей.

Пять источников, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что усилия Вашингтона направлены на сдерживание Израиля с целью не допустить нанесения ударов по Бейруту и по его южным пригородам, являющихся оплотом "Хизбаллы", а также по таким объектам инфраструктуры как аэропорты и мосты.

Вице-спикер парламента Ливана Элиас Бу Сааб в интервью Reuters отметил, что Израиль может предотвратить "угрозу серьезной эскалации", исключив из своих целей Бейрут и его окрестности.

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