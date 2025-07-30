Предложение лишить израильские стартапы финансирования ЕС провалилось

Предложение Еврокомиссии приостановить участие израильских стартапов в европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на войну в секторе Газы не нашло достаточной поддержки стран Евросоюза и провалилось. Представители Германии и Италии попросили больше времени на изучение предложения.

Для принятия предложения требуется одобрение, как минимум, 15 стран из 27 членов Евросоюза, представляющих не менее 65% населения ЕС. Страны Евросоюза хотят также посмотреть, улучшится ли ситуация с гуманитарным кризисом в секторе Газы.

Предложение о приостановке участия Израиля в программе финансирования поддерживают Нидерланды, Ирландия, Франция, Люксембург, Словения, Португалия, Мальта и Испания. Венгрия, Болгария и Чехия выступили против этого предложения.

Отмечается, что речь не идет об окончательном отказе от данной идеи: предложение может быть поднято на голосование вновь, если Германия и Италия изменят свою позицию.