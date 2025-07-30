Землетрясение на Камчатке: в Японии эвакуирована АЭС в Фукусиме

Администрация атомной электростанции в Фукусиме, пострадавшей в результате девятибалльного землетрясения в 2011 году, приняла решение об эвакуации 4000 сотрудников в связи с угрозой цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Всего в Японии было эвакуировано несколько миллионов человек.

Камчатское землетрясение стало одним из самых мощных за всю историю измерений и самым мощным с 2011 года. Предупреждения о цунами, помимо Японии, были опубликованы на Гавайях, западном побережье США, Океании, в Чили. На Камчатском полуострове высота цунами достигла пяти метров.

Согласно предупреждениям, высота волн в Японии может достичь трех метров, во Французской Полинезии превысить два метра. На границе Калифорнии и Орегона волны достигли метровой высоты. На Филиппинах и Гавайях предупреждение уже отменено.