Еврокомиссия лишает израильские исследования финансирования из-за войны в Газе
время публикации: 28 июля 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 16:47
Комиссары Европейской комиссии проводят заседание по вопросу приостановки доступа Израиля к европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на продолжающиеся военные действия в секторе Газы.
Как сообщает EuroNews, до недавнего времени Еврокомиссия отказывалась поддерживать любые действия против Израиля.
Если предложение будет одобрено, во вторник оно будет передано на утверждение государствами-членами ЕС. Частичная приостановка действия программы Horizon Europe не требует единогласной поддержки всех 27 стран, входящих в Евросоюз, и ожидается, что Австрия, Германия, Венгрия и Чехия не поддержат антиизраильское решение.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июля 2025