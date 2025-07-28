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Мир

Еврокомиссия лишает израильские исследования финансирования из-за войны в Газе

Исследования
Европейский Союз
Инвестиции
время публикации: 28 июля 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 16:47
Еврокомиссия лишает израильские исследования финансирования из-за войны в Газе
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Комиссары Европейской комиссии проводят заседание по вопросу приостановки доступа Израиля к европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на продолжающиеся военные действия в секторе Газы.

Как сообщает EuroNews, до недавнего времени Еврокомиссия отказывалась поддерживать любые действия против Израиля.

Если предложение будет одобрено, во вторник оно будет передано на утверждение государствами-членами ЕС. Частичная приостановка действия программы Horizon Europe не требует единогласной поддержки всех 27 стран, входящих в Евросоюз, и ожидается, что Австрия, Германия, Венгрия и Чехия не поддержат антиизраильское решение.

Мир
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