Еврокомиссия лишает израильские исследования финансирования из-за войны в Газе

Комиссары Европейской комиссии проводят заседание по вопросу приостановки доступа Израиля к европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на продолжающиеся военные действия в секторе Газы.

Как сообщает EuroNews, до недавнего времени Еврокомиссия отказывалась поддерживать любые действия против Израиля.

Если предложение будет одобрено, во вторник оно будет передано на утверждение государствами-членами ЕС. Частичная приостановка действия программы Horizon Europe не требует единогласной поддержки всех 27 стран, входящих в Евросоюз, и ожидается, что Австрия, Германия, Венгрия и Чехия не поддержат антиизраильское решение.