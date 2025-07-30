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Мир

Бельгия передала МУС дело двух израильтян, подозреваемых в военных преступлениях

Израиль
Бельгия
МУС
время публикации: 30 июля 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 21:49
Бельгия передала МУС дело двух израильтян, подозреваемых в военных преступлениях
AP Photo/Peter Dejong

Министерство юстиции Бельгии сообщило, что передало в Международный уголовный суд материалы против двух граждан Израиля, приехавших в страну на музыкальный фестиваль и допрошенных по подозрениям в военных преступлениях.

Первоначально предполагалось, что разбирательство будет вестись бельгийским судом на основании принципа экстерриториальности, однако потом решение было пересмотрено. "Это отвечает интересам соблюдения процедуры и международным обязательствам Бельгии", – сообщили в минюсте.

21 июля министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о кратковременном задержании двух израильских граждан бельгийскими правоохранительными органами. По данным внешнеполитического ведомства, задержанными оказались военнослужащий Армии обороны Израиля и гражданское лицо, которые находились в Бельгии в отпуске.

Оба израильтянина были доставлены на допрос, однако вскоре после этого освобождены без предъявления обвинений и смогли вернуться на родину.

Инициатором преследования стала антиизраильская организация "Хинд Раджаб". Она приветствовала решение, но выразила разочарование тем, что израильтяне не были переданы суду.

Мир
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