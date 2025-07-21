МИД Израиля: в Бельгии были задержаны, а затем освобождены двое израильтян
время публикации: 21 июля 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 17:14
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о кратковременном задержании двух израильских граждан бельгийскими правоохранительными органами. По данным внешнеполитического ведомства, задержанными оказались военнослужащий Армии обороны Израиля и гражданское лицо, которые находились в Бельгии в отпуске.
Оба израильтянина были доставлены на допрос, однако вскоре после этого освобождены без предъявления обвинений. МИД Израиля отметил, что дипломатическое ведомство и ЦАХАЛ занимались урегулированием ситуации и поддерживают контакт с обоими израильтянами.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 мая 2025