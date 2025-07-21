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Мир

МИД Израиля: в Бельгии были задержаны, а затем освобождены двое израильтян

ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
Антисемитизм
Европейский Союз
время публикации: 21 июля 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 17:14

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило информацию о кратковременном задержании двух израильских граждан бельгийскими правоохранительными органами. По данным внешнеполитического ведомства, задержанными оказались военнослужащий Армии обороны Израиля и гражданское лицо, которые находились в Бельгии в отпуске.

Оба израильтянина были доставлены на допрос, однако вскоре после этого освобождены без предъявления обвинений. МИД Израиля отметил, что дипломатическое ведомство и ЦАХАЛ занимались урегулированием ситуации и поддерживают контакт с обоими израильтянами.

Мир
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