x
30 июля 2025
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 20:15
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

AFP: в Баку состоится очередная встреча представителей Израиля и Сирии

Сирия
Азербайджан
Израиль
время публикации: 30 июля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 19:16
AFP: в Баку состоится очередная встреча представителей Израиля и Сирии
Chaim Goldberg/Flash90

По информации агентства France Presse, в четверг, 31 июля, в Баку пройдет очередная встреча официальных лиц Израиля и Сирии. Об этом AFP сообщает со ссылкой на дипломатические источники.

По данным израильского сайта Walla News, Израиль на встрече будет представлять министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

По данным AFP, последняя встреча представителей Израиля и Сирии в Азербайджане состоялась 12 июля. Встреча проходила во время визита Ахмада аль-Шараа в Баку, однако он сам во встрече не участвовал. Переговоры касались присутствия израильских сил в южной Сирии.

В среду, 30 июля, посольство Израиля в Азербайджане сообщило в соцсети Х о прибытии в Баку нового посла Ронена Крауса. На этой должности Краус сменил Джорджа Дика.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 мая 2025

Новая Сирия: как уладить конфликт с друзами. Экс-террорист готов говорить с Израилем и Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2025

i24NEWS: в Азербайджане президент Сирии встречается с представителями Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 апреля 2025

"Исраэль а-Йом": ожидается визит Нетаниягу в Азербайджан