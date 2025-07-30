AFP: в Баку состоится очередная встреча представителей Израиля и Сирии

По информации агентства France Presse, в четверг, 31 июля, в Баку пройдет очередная встреча официальных лиц Израиля и Сирии. Об этом AFP сообщает со ссылкой на дипломатические источники.

По данным израильского сайта Walla News, Израиль на встрече будет представлять министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

По данным AFP, последняя встреча представителей Израиля и Сирии в Азербайджане состоялась 12 июля. Встреча проходила во время визита Ахмада аль-Шараа в Баку, однако он сам во встрече не участвовал. Переговоры касались присутствия израильских сил в южной Сирии.

В среду, 30 июля, посольство Израиля в Азербайджане сообщило в соцсети Х о прибытии в Баку нового посла Ронена Крауса. На этой должности Краус сменил Джорджа Дика.