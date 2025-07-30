Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7, затопления после цунами

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

Эпицентр землетрясения был в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг – на глубине 32 км.

После землетрясения волна цунами высотой 3-4 метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная. Были затоплены Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщает МЧС РФ. Причинен ущерб.

Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах, а также в Японии.

Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются.