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Мир

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7, затопления после цунами

Россия
Землетрясения
время публикации: 30 июля 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 05:57
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7, затопления после цунами
AP Photo/Slamet Riyadi

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

Эпицентр землетрясения был в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг – на глубине 32 км.

После землетрясения волна цунами высотой 3-4 метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная. Были затоплены Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид", сообщает МЧС РФ. Причинен ущерб.

Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах, а также в Японии.

Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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