Мальта поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН
время публикации: 30 июля 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 01:05
Премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН его страна признает Палестинское государство.
Абела сделал это заявление вскоре после аналогичного заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Наша позиция отражает нашу приверженность усилиям по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", – написал Абела на своей странице в Facebook.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2025