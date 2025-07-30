Мальта поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН

Премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН его страна признает Палестинское государство.

Абела сделал это заявление вскоре после аналогичного заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Наша позиция отражает нашу приверженность усилиям по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", – написал Абела на своей странице в Facebook.