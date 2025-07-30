x
30 июля 2025
|
последняя новость: 01:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 01:05
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мальта поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН

Мальта
время публикации: 30 июля 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 01:05
Премьер-министр Мальты Роберт Абела
AP Photo/Rene Rossignaud

Премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН его страна признает Палестинское государство.

Абела сделал это заявление вскоре после аналогичного заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Наша позиция отражает нашу приверженность усилиям по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", – написал Абела на своей странице в Facebook.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2025

Кир Стармер объявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2025

Премьер-министр Великобритании не исключил признания палестинского государства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025

Нетаниягу и министры отреагировали на решение Макрона признать палестинское государство