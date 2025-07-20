Серия землетрясений на Камчатке, есть угроза цунами

У берегов Камчатки за сутки произошло три мощных землетрясения магнитудой 6,7-7,2. Их эпицентры находились на глубине около пяти километров на расстоянии 160-169 километров от Петропавловска-Камчатского.

Как пишет "Медуза", в последующие часы сейсмологи зарегистрировали более десяти повторных толчков магнитудой от 4,2 до 6,3. По предварительным данным, пострадавших нет, но местные жители рассказывают, что во время землетрясения тряслись дома, а в квартирах падала мебель.

МЧС объявило угрозу цунами в нескольких населенных пунктах: "Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!"