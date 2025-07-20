x
20 июля 2025
|
последняя новость: 13:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 13:41
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Серия землетрясений на Камчатке, есть угроза цунами

Россия
Землетрясения
время публикации: 20 июля 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 13:35
Серия землетрясений на Камчатке, есть угроза цунами
AP Photo/Slamet Riyadi

У берегов Камчатки за сутки произошло три мощных землетрясения магнитудой 6,7-7,2. Их эпицентры находились на глубине около пяти километров на расстоянии 160-169 километров от Петропавловска-Камчатского.

Как пишет "Медуза", в последующие часы сейсмологи зарегистрировали более десяти повторных толчков магнитудой от 4,2 до 6,3. По предварительным данным, пострадавших нет, но местные жители рассказывают, что во время землетрясения тряслись дома, а в квартирах падала мебель.

МЧС объявило угрозу цунами в нескольких населенных пунктах: "Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!"

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2025

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июня 2025

Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане