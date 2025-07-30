Таиланд обвиняет Камбоджу в нарушении перемирия
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:17
Таиланд во второй раз за сутки обвинил Камбоджу в нарушении заключенного 28 июля перемирия. Как заявляет министерство иностранных дел королевства, в ночь на 30 июля подверглись нападению таиландские войска.
Как утверждается, камбоджийцы использовали стрелковое оружие и ручные гранаты. Столкновения начались ночью и продолжались до утра 30 июля. Таиландским войскам удалось отбросить наступавших или же они просто отошли на базу.
"Речь идет об откровенном нарушении режима прекращения огня", – говорится в заявлении МИД. При этом следует отметить, что, за исключением отдельных инцидентов, соглашение соблюдается.