Таиланд обвиняет Камбоджу в нарушении перемирия

Таиланд во второй раз за сутки обвинил Камбоджу в нарушении заключенного 28 июля перемирия. Как заявляет министерство иностранных дел королевства, в ночь на 30 июля подверглись нападению таиландские войска.

Как утверждается, камбоджийцы использовали стрелковое оружие и ручные гранаты. Столкновения начались ночью и продолжались до утра 30 июля. Таиландским войскам удалось отбросить наступавших или же они просто отошли на базу.

"Речь идет об откровенном нарушении режима прекращения огня", – говорится в заявлении МИД. При этом следует отметить, что, за исключением отдельных инцидентов, соглашение соблюдается.