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Мир

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня

Таиланд
время публикации: 28 июля 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 14:39
Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
Mohd Rasfan/Pool Photo via AP

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о немедленном прекращении огня без каких-либо условий. "Это очень положительный сдвиг, несущий пользу обеим странам", – сообщил он.

Политик отметил, что тесные контакты с лидерами обеих стран поддерживали президент США Дональд Трамп и китайское руководство. Эти усилия, как и посредничество Малайзии, позволило найти путь мирного преодоления конфликта.

Заявление было сделано после завершения трехсторонней встречи в верхах, в которой приняли участие премьер-министры Малайзии, Таиланда и Камбоджи.

Прекращение огня вступит в силу в полночь 28 июля, а на следующий день запланирована встреча командующих вооруженными силами двух государств.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.

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