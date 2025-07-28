Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о немедленном прекращении огня без каких-либо условий. "Это очень положительный сдвиг, несущий пользу обеим странам", – сообщил он.

Политик отметил, что тесные контакты с лидерами обеих стран поддерживали президент США Дональд Трамп и китайское руководство. Эти усилия, как и посредничество Малайзии, позволило найти путь мирного преодоления конфликта.

Заявление было сделано после завершения трехсторонней встречи в верхах, в которой приняли участие премьер-министры Малайзии, Таиланда и Камбоджи.

Прекращение огня вступит в силу в полночь 28 июля, а на следующий день запланирована встреча командующих вооруженными силами двух государств.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.