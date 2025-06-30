Президент Трамп: "Я не веду переговоры с Ираном"

Президент США Дональд Трамп воспользовался социальной сетью Truth Social, чтобы сообщить: на данный момент он не ведет переговоры с представителями Исламской республики Иран.

"Я ничего Ирану не предлагаю, в отличие от Обамы, который заплатил ему миллиарды за "соглашение о приобретении ядерного оружия" (которое уже бы истекло!). Я даже не говорил с ними после того, как мы уничтожили их ядерные объекты", – написал он.

Напомним, что ранее Президент США в интервью Fox News прокомментировал итоги 12-дневной войны против Ирана. Вопросы задавала телеведущая и актриса Мария Бартиромо.

В этом интервью Трамп признал, что у иранцев мог быть еще один ядерный объект, который не был атакован в ходе войны. "Мы знали, что у них много объектов, пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", – заявил американский президент.

Говоря о "главном" ядерном объекте – в Фордо, Трамп заверил, что иранцы "ничего не переместили" (имеются в виду запасы обогащенного урана). "Они и не думали, что это вообще осуществимо, то, что сделали мы", – заявил президент США, выразив восхищение точностью действий американских летчиков, атаковавших объект в Фордо.