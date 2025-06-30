Трамп о поражении Ирана: "Их побили, Израиль и все наши друзья"

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News прокомментировал итоги 12-дневной войны против Ирана. Вопросы задавала телеведущая и актриса Мария Бартиромо.

В этом интервью Трамп признал, что у иранцев мог быть еще один ядерный объект, который не был атакован в ходе войны. "Мы знали, что у них много объектов, пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", – заявил американский президент.

Говоря о "главном" ядерном объекте – в Фордо, Трамп заверил, что иранцы "ничего не переместили" (имеются в виду запасы обогащенного урана). "Они и не думали, что это вообще осуществимо, то, что сделали мы", – заявил президент США, выразив восхищение точностью действий американских летчиков, атаковавших объект в Фордо.

Трамп сказал, что судьба иранских объектов была решена, когда Тегеран заговорил об обогащении урана. "Я бы не позволил этому произойти. Думаю, люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти", – заявил он.

Дональд Трамп полагает, что сейчас у Ирана нет выбора, кроме как согласиться на условия, которые выдвигают США.

"Их побили, Израиль и все наши друзья. Мы называем это 12-дневной войной. Это была интенсивная война... Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", – резюмировал Трамп.

Отметим, что США оказали Израилю ключевую помощь в войне против Ирана, на финальном этапе задействовав бомбардировщики В-2 для ударов по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Поддержку оказывали также Великобритания и Франция, хотя ВВС этих стран не принимали непосредственного участия в ударах по целям в Иране. Все 12 дней войны ЦАХАЛ действовал против иранских вооруженных сил преимущественно самостоятельно, последовательно атакуя ядерные и военные объекты.