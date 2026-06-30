Верховный суд отменил указ Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению

Верховный суд США отменил указ Трампа, ограничивающий право на американское гражданство по рождению, подписанный в январе 2025 года. За отмену указа проголосовали шестеро судей, трое были против.

Иски против указа сразу после его подписания были поданы несколькими штатами и городами США, в которых у власти находятся представители Демократической партии.

Принцип гражданства по праву рождения закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. В нем, в частности, сказано, что "все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают".

Сам Дональд Трамп в защиту указа заявлял, что иностранцы злоупотребляют "родильным туризмом".