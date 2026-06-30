x
30 июня 2026
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 19:00
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Верховный суд отменил указ Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению

США
Дональд Трамп
Судебные решения
время публикации: 30 июня 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 18:18
Верховный суд отменил указ Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению
AP Photo/Rahmat Gul

Верховный суд США отменил указ Трампа, ограничивающий право на американское гражданство по рождению, подписанный в январе 2025 года. За отмену указа проголосовали шестеро судей, трое были против.

Иски против указа сразу после его подписания были поданы несколькими штатами и городами США, в которых у власти находятся представители Демократической партии.

Принцип гражданства по праву рождения закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. В нем, в частности, сказано, что "все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают".

Сам Дональд Трамп в защиту указа заявлял, что иностранцы злоупотребляют "родильным туризмом".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 октября 2018

Противники Трампа: "Отмена гражданства по праву рождения противоречит конституции"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 октября 2018

Трамп хочет отменить предоставление гражданства США по рождению