Армия США атаковала объекты ИГ в Сомали

Войска Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" на территории Сомали, сообщается на сайте AFRICOM.

Операция была осуществлена 29 марта. Американские военные заявляют, что координировали удары с правительством Сомали. Целями для них стали позиции ИГ к юго-востоку от Босасо в Пунтленде.

28 марта издание Semafor сообщило о письме главы Сомали Хасана Шейха Мохамуда президенту США Дональду Трампу, в котором предлагалось передать под американский контроль порт и авиабазу Бербера в Сомалиленде, а также порт и авиабазу Босасо в Пунтленде. Упомянутые в письме объекты фактически не контролируются федеральными властями Сомали, отмечает ТАСС.