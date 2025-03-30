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Мир

Армия США атаковала объекты ИГ в Сомали

США
Исламское государство
Сомали
время публикации: 30 марта 2025 г., 04:47 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 05:55
Армия США атаковала объекты ИГ в Сомали
AP Photo/Mandel Ngan

Войска Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" на территории Сомали, сообщается на сайте AFRICOM.

Операция была осуществлена 29 марта. Американские военные заявляют, что координировали удары с правительством Сомали. Целями для них стали позиции ИГ к юго-востоку от Босасо в Пунтленде.

28 марта издание Semafor сообщило о письме главы Сомали Хасана Шейха Мохамуда президенту США Дональду Трампу, в котором предлагалось передать под американский контроль порт и авиабазу Бербера в Сомалиленде, а также порт и авиабазу Босасо в Пунтленде. Упомянутые в письме объекты фактически не контролируются федеральными властями Сомали, отмечает ТАСС.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 февраля 2025

США атаковали позиции "Исламского государства" в Сомали