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Мир

Трамп заявил о возможности военного захвата Гренландии

США
Дональд Трамп
время публикации: 30 марта 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 14:22
Трамп заявил о возможности военного захвата Гренландии
AP Photo/Felipe Dana

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что его заявления о намерении установить контроль над Гренландией абсолютно серьезны. "Мы ее получим. 100%", – сказал глава государства. "Велики шансы, что для этого нам не придется задействовать военную мощь. Но я не исключаю никаких вариантов", – отметил он.

Трампу был задан вопрос, как приобретение Гренландии воспримут в России и в Китае. "Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия – это совсем другое дело. Речь идет о мире во всем мире. О международной безопасности и мощи", – заявил президент, добавив: он допустит, чтобы к острову подходили китайские и российские корабли.

Комментируя скандал вокруг утечки информации через меcсенджер Signal, Трамп выступил в защиту своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца и министра обороны Пита Хегсета. "Я не увольняю людей на основании фейковых новостей и во время охоты на ведьм", – сказал он, подчеркнув, что и Уолтц, и Хегсет по-прежнему пользуются его полным доверием.

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