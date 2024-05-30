В московской гостинице "Звезды Арбата" арестован известный израильский футболист

В московской гостинице "Звезды Арбата" полицией задержан 50-летний Лирон Басис, бывший известный израильский футболист. О задержании Басиса сообщил сайт "Российский репортер".

По данным этого издания Лирон Басис был объявлен в международный розыск по каналам "Интерпола" в связи с обвинениями в мошенничестве. Инициатором его ареста является Германия.

Лирон Басис играл за беэр-шевский, хайфский клубы "Апоэль", а также за тель-авивский, ашдодский и нетанийские клубы "Маккаби", за иерусалимский "Бейтар", входил в состав сборной Израиля.