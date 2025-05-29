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Мир

Маск покидает администрацию Трампа

США
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 29 мая 2025 г., 04:44 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 05:30
Маск покидает администрацию Трампа
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Богатейший человек в мире, мультимиллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отмечается в сообщении AP, решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью CBS подверг критике предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.

По сведениям агентства Reuters, процесс выхода Маска из администрации Трампа начался вечером 28 мая.

Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети X написал, что "отведенное время в качестве особого служащего правительства подходит к концу", выразив уверенность в возрастающей роли DOGE в работе правительства США.

Напомним, что 22 апреля Илон Маск в разговоре с инвесторами корпорации Tesla заявил, что он значительно сократит свою работу на администрацию президента США Дональда Трампа. Тогда он говорил, что планирует уделять работе в DOGE один-два дня в неделю, "до тех пор, пока президент этого хочет". Заявление Маска последовало после падения стоимости акций Tesla на 40% и плохих финансовых показателей компании за первый квартал 2025 года.

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