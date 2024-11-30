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Мир

В Грузии в ходе второй ночи протестов задержаны более 100 человек

Грузия
время публикации: 30 ноября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 12:35
В Грузии в ходе второй ночи протестов задержаны более 100 человек
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В Грузии в ходе второй ночи протестов из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз задержаны 107 человек, сообщает "Медуза".

В результате протестов пострадали 10 сотрудников полиции. При этом МВД Грузии не сообщает, сколько пострадавших среди протестующих.

Жители нескольких городов Грузии, включая Тбилиси, Батуми и Кутаиси, второй день подряд вышли на акцию протеста из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС.

Акция, начавшаяся вечером 29 ноября у здания парламента, продолжалась около семи часов, полиция разогнала протестующих под утро 30 ноября с помощью слезоточивого газа и водометов.

Местные СМИ также сообщают, что полиция избивала протестующих и журналистов, освещавших протесты. Издание Publika опубликовало видео с избиением участника акции, лежащего на асфальте. В ответ на действия полиции протестующие возводили баррикады, жгли костры, запускали пиротехнику в сотрудников МВД, а также бросали в них различные предметы.

Мир
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