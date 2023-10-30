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    В мире

    Погром в аэропорту Махачкалы после попытки нападения на израильтян. Власти сообщают о десятках пострадавших

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    Погром в аэропорту Махачкалы после попытки нападения на израильтян. Власти сообщают о десятках пострадавших
    Соцсети/RT

    По уточненным данным, в результате нападения агрессивной толпы в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.

    Министерство здравоохранения Дагестана передает, что десять пострадавших госпитализированы, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщает "Интерфакс".

    Сведений о пострадавших среди пассажиров рейса, прибывшего из Израиля, не поступало. Источники в руководстве Дагестана заявляли, что пассажиров этого рейса "изолировали и охраняли".

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    Сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу.

    По информации в израильских СМИ, на борту самолета, который был целью агрессивно настроенной толпы, среди пассажиров находились 15 израильтян и евреев, не имеющих израильского гражданства, остальные пассажиры не имеют отношения ни к Израилю, ни к еврейству. Согласно российским источникам, этим рейсом возвращались семьи дагестанцев с детьми, которые проходили лечение в Израиле.

    Не могли покинуть самолеты и пассажиры рейсов, прибывших в Махачкалу. Так, например, во время беспорядков много часов оставались на борту пассажиры рейса из Дубая.

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    В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы. Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль. Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.

    Российские СМИ передают: "Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Полиции удалось защитить серверные и таможенные службы и узлы аэронавигации и пограничный пункт".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Октября 2023
    Минздрав Дагестана сообщил о нескольких раненых в результате беспорядков в аэропорту
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Октября 2023
    "Кан-11": готовится эвакуация пассажиров самолета, атакованного в аэропорту Махачкалы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Октября 2023
    Сообщение министерства главы правительства и МИД о ситуации в Махачкале
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Октября 2023
    В Махачкале разъяренная толпа ворвалась в аэропорт для расправы над пассажирами рейса из Тель-Авива
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