Погром в аэропорту Махачкалы после попытки нападения на израильтян. Власти сообщают о десятках пострадавших

По уточненным данным, в результате нападения агрессивной толпы в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.

Министерство здравоохранения Дагестана передает, что десять пострадавших госпитализированы, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщает "Интерфакс".

Сведений о пострадавших среди пассажиров рейса, прибывшего из Израиля, не поступало. Источники в руководстве Дагестана заявляли, что пассажиров этого рейса "изолировали и охраняли".

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Сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу.

По информации в израильских СМИ, на борту самолета, который был целью агрессивно настроенной толпы, среди пассажиров находились 15 израильтян и евреев, не имеющих израильского гражданства, остальные пассажиры не имеют отношения ни к Израилю, ни к еврейству. Согласно российским источникам, этим рейсом возвращались семьи дагестанцев с детьми, которые проходили лечение в Израиле.

Не могли покинуть самолеты и пассажиры рейсов, прибывших в Махачкалу. Так, например, во время беспорядков много часов оставались на борту пассажиры рейса из Дубая.

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В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы. Ход расследования уголовного дела прокуратура Дагестана взяла на контроль. Глава Дагестана Сергей Маликов осудил действия участников беспорядков.

Российские СМИ передают: "Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Полиции удалось защитить серверные и таможенные службы и узлы аэронавигации и пограничный пункт".