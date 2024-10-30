Украина и Израиль должны вместе бороться терроризмом. Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Сегодня обсуждаются военные действия в Украине, в частности российский удар по зданию Госпрома в Харькове. Украинские беспилотники начали атаковать цели в Чечне. Северная Корея вступила в войну против Украины.

Саммит БРИКС в Казани – неудачная попытка Путина создать альтернативную финансовую систему. Обсуждается возможность импичмента генерального секретаря ООН за его действия. Подчеркивается необходимость объединения усилий Украины и Израиля в международных организациях для борьбы с терроризмом.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".