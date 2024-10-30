x
30 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Испания расширяет антиизраильское эмбарго: разорван контракт о закупке патронов

время публикации: 30 октября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 13:19
Испания расширяет антиизраильское эмбарго: разорван контракт о закупке патронов
AP Photo/Alex Brandon

Министерство внутренних дел Испании сообщило об отмене соглашения на приобретение 9-мм патронов израильского производства для Гражданской гвардии. Контракт, сумма которого составляла 6000000 евро, предусматривал поставку 15000000 патронов.

"С начала вооруженного конфликта в Газе правительство Испании взяло на себя обязательство не поставлять оружие в Израиль. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о закупке, МВД инициировало разрыв контракта", – говорится в заявлении, цитируемом Reuters.

Также сообщается, что Израиль не будет допущен до предстоящих тендеров.

При социалистическом правительстве Испания стала одним из самых антиизраильских государств ЕС. Около двух недель назад премьер-министр Педро Санчес призвал государства Евросоюза поддержать испанско-ирландскую инициативу и заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем в связи с ситуацией в Ливане и секторе Газы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2024

Премьер-министр Испании призвал ЕС заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем