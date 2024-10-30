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Мир

В Киеве в результате российского обстрела причинен ущерб еврейской школе

время публикации: 30 октября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:57
В Киеве в результате российского обстрела причинен ущерб еврейской школе
Фото из телеграм-канала посла Израиля в Украине Михаила Бродского

В результате удара по Киеву в ночь на 30 октября был причинен серьезный ущерб зданию еврейской школы "Перлина". Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Он отметил, что в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв, однако в соседнем жилом доме в результате попадания российского БПЛА ранения получили несколько человек.

"Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине восстановить работу школы в кратчайшее время", – написал израильский дипломат в социальной сети Telegram.

Мир
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