В Киеве в результате российского обстрела причинен ущерб еврейской школе
время публикации: 30 октября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:57
В результате удара по Киеву в ночь на 30 октября был причинен серьезный ущерб зданию еврейской школы "Перлина". Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Он отметил, что в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв, однако в соседнем жилом доме в результате попадания российского БПЛА ранения получили несколько человек.
"Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине восстановить работу школы в кратчайшее время", – написал израильский дипломат в социальной сети Telegram.
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