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Мир

На территории университета Питтсбурга неизвестный напал на еврейских студентов

время публикации: 31 августа 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 16:50
На территории университета Питтсбурга неизвестный напал на еврейских студентов
AP Photo/Gene J. Puskar

На территории Питтсбургского университета неизвестный мужчина напал на группу еврейских студентов.

Как сообщает Times of Israel, нападавший был "вооружен" бутылкой. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь, которая была оказана им на месте.

О нападавшем ничего не сообщается, известно лишь, что он задержан.

Мир
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