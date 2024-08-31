На территории университета Питтсбурга неизвестный напал на еврейских студентов

На территории Питтсбургского университета неизвестный мужчина напал на группу еврейских студентов.

Как сообщает Times of Israel, нападавший был "вооружен" бутылкой. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь, которая была оказана им на месте.

О нападавшем ничего не сообщается, известно лишь, что он задержан.