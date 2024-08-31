На территории университета Питтсбурга неизвестный напал на еврейских студентов
время публикации: 31 августа 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 16:50
На территории Питтсбургского университета неизвестный мужчина напал на группу еврейских студентов.
Как сообщает Times of Israel, нападавший был "вооружен" бутылкой. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь, которая была оказана им на месте.
О нападавшем ничего не сообщается, известно лишь, что он задержан.
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