В Берлине уроженец Сирии напал с ножом на посетителей супермаркета, ранены два человека
время публикации: 31 декабря 2024 г., 19:23 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 19:29
В Шарлоттенбурге, обычно спокойном спальном районе Берлина, мужчина с ножом напал на посетителя супермаркета, затем выскочил на улицу, где ранил еще одного человека. Злоумышленника обезоружили несколько прохожих, они удерживали его до приезда полиции.
Впоследствии выяснилось, что нож преступник украл в супермаркете.
По данным Berliner Zeitung, нападавший является уроженцем Сирии, проживающим в последнее время в Швеции.
"Начальные результаты указывают на то, что у подозреваемого может быть психическое расстройство. Нет никаких признаков террористической мотивации", – заявила представитель полиции Берлина Джейн Берндт журналистам.
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