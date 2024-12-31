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Мир

В Берлине уроженец Сирии напал с ножом на посетителей супермаркета, ранены два человека

Германия
время публикации: 31 декабря 2024 г., 19:23 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 19:29
В Берлине уроженец Сирии напал с ножом на посетителей супермаркета, ранены два человека
AP Photo/Ebrahim Noroozi

В Шарлоттенбурге, обычно спокойном спальном районе Берлина, мужчина с ножом напал на посетителя супермаркета, затем выскочил на улицу, где ранил еще одного человека. Злоумышленника обезоружили несколько прохожих, они удерживали его до приезда полиции.

Впоследствии выяснилось, что нож преступник украл в супермаркете.

По данным Berliner Zeitung, нападавший является уроженцем Сирии, проживающим в последнее время в Швеции.

"Начальные результаты указывают на то, что у подозреваемого может быть психическое расстройство. Нет никаких признаков террористической мотивации", – заявила представитель полиции Берлина Джейн Берндт журналистам.

Мир
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