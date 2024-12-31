x
31 декабря 2024
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2024
|
31 декабря 2024
|
последняя новость: 18:19
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Одессе демонтирован памятник Владимиру Высоцкому

Украина
время публикации: 31 декабря 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 17:48
В Одессе демонтирован памятник Владимиру Высоцкому
Wikipedia.org. Фото: Stnovaff

В Одессе в ночь на 31 декабря был демонтирован памятник Владимиру Высоцкому, установленный у Одесской киностудии. На этой киностудии он сыграл одну из самых известных своих киноролей – следователя Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

О решении снести памятник, установленный в 2012 году, стало известно в конце сентября 2024 года. Тогда же городской исполком постановил убрать памятники Александру Пушкину, Исааку Бабелю и Максиму Горькому – на том основании, что памятники содержат имперскую символику.

Снос памятников и переименования улиц, связанных с Россией и СССР, принял массовый характер в Украине после российского вторжения в эту страну. Летом 2024 года власти Одесской области постановили переименовать более 80 объектов в городе, в том числе улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2024

В Украине переименуют населенные пункты с советскими и российскими названиями
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2024

Без Ильфа, Петрова и Жванецкого. В Одессе переименуют десятки улиц
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 апреля 2023

Зеленский подписал закон о запрете символов, связанных с российской имперской политикой