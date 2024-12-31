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Мир

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын поздравили Путина с наступающим Новым годом

Россия
Китай
Корея
время публикации: 31 декабря 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 09:41
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын поздравили Путина с наступающим Новым годом
Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Председатель КНР Си Цзиньпин обменялся новогодними поздравлениями с российским президентом Владимиром Путиным. Получил поздравление Путин и от корейского лидера Ким Чен Ына.

"Китай и Россия всегда движутся рука об руку по правильному пути, не формируя союза, не вступая в конфронтацию и не действуя против какой-либо третьей стороны. Политическое взаимодоверие и стратегическая координация между двумя странами постоянно поднимаются на все более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров", – цитирует послание Си Цзиньпина "Женьминь Жибао".

Си Цзиньпин также заявил о готовности поддерживать тесные контакты с Путиным, "крепко придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения в новую эпоху, характеризующиеся вековым добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием, взаимовыгодным сотрудничеством и общим выигрышем".

Ким Чен Ын назвал Путина самым близким другом и товарищем. Он пожелал ему в 2025 году "одержать верх над неонацистами и достичь великой победы", а также добиться еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством.

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