Ким Чен Ын поздравил с днем рождения "самого дорогого друга" Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал одним из немногих международных лидеров, которые поздравили российского президента Владимира Путина с 72-летием. В поздравительной телеграмме корейский лидер назвал российского коллегу "самым дорогим своим другом".

"В течение долгих лет Вы брали на себя тяжелую и священную обязанность и долг во имя процветания России и улучшения благосостояния российского народа. И энергичным, мудрым руководством добились примечательных успехов на пути для решительной защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны, для строительства сильной России, за что Вы пользуетесь безграничным доверием и поддержкой российского народа", – говорится в телеграмме.

"И сейчас с наслаждением вспоминаю то 19 июня, когда мы с Вами в Пхеньяне провозгласили на весь мир установление всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими двумя странами, и тем возвели традиционные корейско-российские отношения в ранг нерушимых союзнических и стратегических отношений на вечные времена, общим идеалом которых служит осуществление самостоятельности и справедливости, также дальше укрепили наше дружеское чувство", – добавляет корейский диктатор.

Не сомневаюсь, что Вы с полной энергией поведете великую Россию к единому пути победы и славы, как всегда. Пользуясь этим случаем, еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа… Пхеньян всегда будет вместе с Москвой", – заявляет Ким Чен Ын.