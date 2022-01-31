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NEWSru.co.il :: В мире31 января 2022 г., 14:34

"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова

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"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова

Редакция издания "Новая газета" попросила Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров назвал террористами члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.


Речь идет о посте Кадырова в "телеграме", где глава Чечни называет Каляпина и Милашину "пособниками террористов", которые "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".

В своем посте Кадыров пишет: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились".

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