Пропалестинские активисты призывают арестовать Ицхака Герцога, когда он прибудет в Австралию

Пропалестинские и антиизраильские организации в Австралии призывают правительство арестовать президента Израиля Ицхака Герцога, когда он прибудет в страну с официальным визитом.

Ожидается, что 8 февраля Герцог прилетит в Австралию по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, генерал-губернатора Сэма Мостина и австралийской еврейской общины.

Согласно отчету, антиизраильские группы по всей Австралии также планируют провести "национальный день протеста" во время четырехдневного визита израильского президента.

Среди тех, кто призывает австралийские власти начать уголовное расследование или арестовать Герцога по прибытии, – Австралийский центр международного правосудия, Австралийская федерация исламских советов и несколько пропалестинских активистских групп. К этим призывам присоединились также антиизраильская группа Palestine Action и австралийское отделение Amnesty International.