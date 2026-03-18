В Эрбиле иранский БПЛА атаковал штаб курдов, армия США нанесла удар по шиитской милиции
время публикации: 18 марта 2026 г., 03:29 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 03:42
В ночь на 18 марта в Эрбиле, на севере Ирака, иранский беспилотник-камикадзе нанес удар по штаб-квартире курдов, сообщают иракские источники.
Причинен ущерб.
Сведения о последствиях этой атаки уточняются.
Иракские источники сообщают, что ВВС США атаковали объекты проиранских шиитских милиций в Аль-Суайре, провинция Уасит (восточный Ирак, около границы с Ираном).