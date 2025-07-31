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Мир

Верховная рада вернула независимость антикоррупционным органам Украины

Коррупция
Украина
время публикации: 31 июля 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 13:50
Верховная рада вернула независимость антикоррупционным органам Украины
AP Photo/Efrem Lukatsky

Верховная рада Украины приняла предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Тем самым был аннулирован закон, принятый неделю назад и фактически подчиняющий НАБУ и САП Генеральной прокуратуре. Это вызвало первые с начала войны массовые оппозиционные выступления. Оппозиция заявляла, что цель инициативы – уничтожение антикоррупционных органов.

Решение, принятое неделю назад, вызвало значительную обеспокоенность на Западе. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала его серьезным шагом назад, подчеркнув, что без независимости антикоррупционных органов вступление Украины в Евросоюз невозможно.

Мир
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